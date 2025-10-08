На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Западное издание описало гарантии безопасности для Украины

Foreign Affairs описал западные гарантии для Украины без 5 статьи НАТО
Thomas Peter/Reuters

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, бывший спецсоветник госсекретаря США по России и Евразии Джереми Шапиро и бывший старший советник замгоссекретаря США по международной безопасности Сэмуэл Чарап в статье для Foreign Affairs описали модель гарантий безопасности для Украины без пятой статьи НАТО.

По их словам, сейчас обсуждение завершения конфликта на Украине все больше сводится к гарантиям безопасности. Чарап и Шапиро сходятся во мнении, что гарантии по типу пятой статьи устава НАТО, включающие в себя ввод европейских войск в случае нападения, для Украины нереалистичны.

Они считают, что гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта могут включать три пункта: автоматическое и закрепленное в законодательстве восстановление санкций, обязательства по обеспечению Украины финансированием и обязательства по поставке вооружений.

«Механизмы активируются в случае нападения», — отметили Чарап и Шапиро.

Эксперты уточнили. что гарантии должны быть «быстрыми и автоматическими» и прописаны в законах тех стран, которые намерены их предоставить.

Накануне экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник оценил возможность «корейского» сценария решения конфликта.

По его словам, «корейский» вариант решения украинского конфликта невозможен по ряду причин, такой сценарий не предполагает решения главных целей России.

Ранее Песков заявил, что страны Европы делают все для продолжения конфликта.

