Песков заявил, что страны Европы делают все для продолжения конфликта

Песков: Европа делает все, чтобы продолжать войну и толкать на это Зеленского
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжать российско-украинский конфликт и толкать на это президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, страны Европы делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность.

»... [они] делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского», – сказал Песков корреспонденту Павлу Зарубину.

При этом он добавил, что Москва будет дальше работать для того, чтобы найти возможности для мирного урегулирования. Кроме того, российская сторона рассчитывает на то, что США и лично президент Дональд Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.

До этого агентство Reuters сообщало, что европейские дипломаты, работающие в Вашингтоне, рассказали об усталости от противоречивой политики американского президента по отношению к России.

Ранее Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине.

