«Корейский» вариант решения украинского конфликта невозможен по ряду причин, такой сценарий не предполагает решения главных целей России. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Что такое корейский вариант? Немногим больше 200 километров. Этот участок легко закрыть с небольшим количеством военных, укреплений. А как закрыть две тысячи? Из них тысяча сегодня, по сути, линия, где происходит конфликт», — задался вопросом он.

Кроме того, «корейский» вариант решения конфликта, с точки зрения Олейника, не подразумевает денацификации Украины и разрешения вопросов о статусе русского языка.

Конфликт будет остановлен в рамках реализации такого сценария, но угроза со стороны Киева не исчезнет, подчеркнул он.

Владимир Зеленский отверг корейскую модель прекращения российско-украинского конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву. Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия».

Ранее Песков заявил, что страны Европы делают все для продолжения конфликта.