На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский политик оценил возможность «корейского» сценария решения конфликта

Экс-депутат Олейник заявил о невозможности корейского варианта на Украине
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

«Корейский» вариант решения украинского конфликта невозможен по ряду причин, такой сценарий не предполагает решения главных целей России. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Что такое корейский вариант? Немногим больше 200 километров. Этот участок легко закрыть с небольшим количеством военных, укреплений. А как закрыть две тысячи? Из них тысяча сегодня, по сути, линия, где происходит конфликт», — задался вопросом он.

Кроме того, «корейский» вариант решения конфликта, с точки зрения Олейника, не подразумевает денацификации Украины и разрешения вопросов о статусе русского языка.

Конфликт будет остановлен в рамках реализации такого сценария, но угроза со стороны Киева не исчезнет, подчеркнул он.

Владимир Зеленский отверг корейскую модель прекращения российско-украинского конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву. Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия».

Ранее Песков заявил, что страны Европы делают все для продолжения конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами