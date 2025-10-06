Бывший премьер Франции встретится с политиками страны

Покинувший пост премьер-министра Франции Себастьен Лекорню по поручению президента Эммануэля Макрона планирует встретиться с представителями политических сил для обеспечения стабильности в стране. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я принял просьбу президента республики о проведении заключительных обсуждений с политическими силами в целях обеспечения стабильности страны. В среду вечером я сообщу главе государства, возможно ли это, чтобы он мог сделать все необходимые выводы», — написал Лекорню.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом, срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее в России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера.