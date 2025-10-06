Новый премьер Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню написал добровольное заявление об увольнении. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

«Премьер-министр подал прошение об отставке [президенту Франции] Эммануэлю Макрону, сообщил Елисейский дворец. Глава государства ее принял», — говорится в сообщении.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Эмманюэль Макрон назначил на должность премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Накануне BFMTV сообщало, что французский лидер поручил новому премьеру сформировать кабмин до вечера 5 октября.

Ранее во Франции оппозиция пригрозила вотумом недоверия новому кабмину.