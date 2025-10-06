Путин назначил заместителей главы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майоров Андрея Кочукова и Андрея Шмидко. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кочуков занимал должность начальника финансово-экономического управления службы. Шмидко был врио заместителя главы ФСИН.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний — Аркадий Гостев. Он занимает эту должность с 25 ноября 2021 года и носит специальное звание генерал внутренней службы. Главе службы разрешено иметь шесть заместителей, в том числе одного первого заместителя. Заместители директора также назначаются на должность и освобождаются от нее указом президента.

В сентябре заместитель службы исполнения наказаний Александр Розин сообщил, что некомплект сотрудников уголовно-исполнительной системы в России доходит в некоторых регионах до 50%, показатель близок к критическому.

Ранее ФСИН решила укреплять традиционные духовно-нравственные ценности сотрудников.