ФСИН сообщила о критической нехватке сотрудников

Замдиректора ФСИН: нехватка сотрудников колоний и СИЗО близка к критической
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Некомплект сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) в России доходит в некоторых регионах до 50%, показатель близок к критическому. Об этом на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Розин, передает «Интерфакс».

«Средний некомплект по России лиц рядового и младшего начсостава в УИС - 37,8%», — заявил он.

По словам Розина, в управлении ФСИН по Тульской области в некоторых исправительных учреждениях нехватка состава достигает 70%. Он добавил, что ФСИН работает в непростых условиях, поскольку оказывает поддержку Министерству обороны РФ в комплектовании вооруженных сил.

До этого стало известно, что ФСИН решила изменить кодекс этики и служебного поведения сотрудников, добавив в него обязанность по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В проекте документа говорится, что сотрудники ФСИН должны уважительно относиться к традиционным ценностям, проявлять патриотизм, служить Отечеству и разделять ответственность за судьбу страны. Кроме того, они обязаны чтить историческую память и преемственность поколений, единство народов страны и поддерживать «высокие» нравственные идеалы.

Ранее во ФСИН сообщили о росте популярности товаров, производимых в «Черном дельфине».

