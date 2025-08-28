ФСИН решила укреплять традиционные духовно-нравственные ценности сотрудников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила изменить кодекс этики и служебного поведения сотрудников, добавив в него обязанность по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект кодекса.

В проекте документа говорится, что сотрудники ФСИН должны уважительно относиться к традиционным ценностям, проявлять патриотизм, служить Отечеству и разделять ответственность за судьбу страны. Кроме того, они обязаны чтить историческую память и преемственность поколений, единство народов РФ, поддерживать «высокие» нравственные идеалы.

Сотрудники службы также должны противодействовать деструктивному идеологическому воздействию, включая «культивирование эгоизма, вседозволенности», отрицание идеалов патриотизма, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и др.

Нарушение правил для сотрудника влечет санкции — «моральное осуждение». Соблюдение сотрудниками кодекса этики предлагается учитывать при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности и при наложении дисциплинарных взысканий.

До этого Минпросвещения сообщило, что в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура».

Ранее Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.