Президент Молдавии обвинила Россию в «военных преступлениях»

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в якобы совершении «военных преступлений» на территории Украины. Так на своей странице в соцсети Х она прокомментировала последние удары ВС РФ по территории республики.

«Это военные преступления. Украина нуждается в большей и оперативной поддержке для спасения жизней и защиты своей свободы», — написала Санду.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

ВС России сегодня ночью атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Санду поддержала протесты в Грузии.