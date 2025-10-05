Львов обесточен, полыхает газовое хранилище: ВС России нанесли массированный удар по Украине

ВС России ночью атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе».

Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, заявило Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» , а также ударные беспилотники, уточнили в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утверждает, что Вооруженные силы России применили более 50 ракет и почти 500 БПЛА. По его словам, под удар попали Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. Пострадали более десяти человек, пятеро погибли, добавил украинский лидер.

Последствия атаки ВС России

Львовская область на западе Украины находилась под обстрелами более пяти часов, утверждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В областном центре после серии взрывов произошло несколько пожаров, поднялся столб черного дыма. В частности, огонь охватил индустриальный технопарк Sparrow , расположенный в промышленной зоне, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

В львовском технопарке Sparrow был склад польской компании — сгорела одежда брендов Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito.

Чиновник призвал местных жителей не выходить на улицу и закрывать окна из-за дыма. Львов после серии взрывов оказался частично обесточен, общественный транспорт останавливал свою работу. По информации издания «Страна.ua», в городе насчитали минимум 25 ударов .

Областная прокуратура сообщила, что на территории Львова и региона зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам.

«Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре не раскрыли, какие конкретно объекты стали целью ВС России.

Кроме того, более 70 тысяч квартир остались без электроснабжения в подконтрольном Киеву Запорожье . После комбинированного удара российских воск оказалось повреждено оборудование «Запорожьеоблэнерго», уточнило минэнерго Украины. Возникли перебои и с подачей воды, добавила областная военная администрация.

Также сильный пожар произошел в Чернигове, где был поврежден объект инфраструктуры, сообщило ГСЧС. Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале кадры тушения резервуаров. По информации минэнерго страны, в регионе действуют графики почасового отключения света. Сложной остается ситуация и в Сумской области, добавило ведомство.

Прекращение огня в небе

После массированного удара российских войск Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Украинский лидер не пояснил, что конкретно имеет в виду.

«Нужна большая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО <…> Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — написал он в Telegram-канале.

В Кремле пока прокомментировали инициативу Зеленского.

При этом в конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Кроме того, Зеленский на последней встрече с Трампом в Нью-Йорке попросил предоставить Украине американские крылатые ракеты Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации). Белый дом не комментирует эту информацию.

Холод как оружие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне последних ударов российских войск обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие . В социальной сети Х дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия.

Позицию украинского министра прокомментировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Как мы холод используем? Во время Великой Отечественной войны был у нас «генерал Мороз», как его нацисты называли. Они мерзли, от этого теряли боеготовность. У русских солдат дух был сильнее. Я думаю, что здесь та же ситуация», — сказал он в беседе «Лентой.ру».

В начале сентября экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для будет гораздо сложнее предыдущей. В эфире телеканала «Новости.Live» он призвал украинцев «выезжать за пределы больших городов — туда, где есть дрова».