На Украине раскритиковали президента Польши за попытки запретить символы Бандеры

Украинские историки резко раскритиковали президента Польши Кароля Навроцкого за попытки запретить пропаганду символики, связанной с ОУН-УПА (организация запрещена в России). На это обратил внимание польский портал Do Rzeczy.

Так, президент Польши отправил на рассмотрение в нижнюю палату польского парламента — Сейм — документ, который подразумевает введение уголовной ответственности за распространение идеологии и символики украинских националистов, в том числе Степана Бандеры.

«Предложение вызвало резкое противодействие со стороны украинских историков, которые выступили с заявлением, в котором говорится, что «украинская сторона также будет вынуждена предпринять ответные действия и принять соответствующие законодательные акты относительно оценки действий отдельных подразделений Народной Армии и крестьянских батальонов», — говорится в тексте.

Также отмечается, что многие представители исторического сообщества Украины начали критиковать польских политиков в социальных сетях.

Бандеровцы — это последователи Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). Исторические источники свидетельствуют о том, что во время Великой Отечественной войны члены боевого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) устраивали массовые расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее экс-премьер Польши поддержал инициативу о запрете «бандеровской символики».