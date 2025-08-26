На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-премьер Польши поддержал инициативу о запрете «бандеровской символики»

Экс-премьер Моравецкий поддержал идею запрета бандеровской символики в Польше
Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею президента Кароля Навроцкого приравнять «бандеровскую символику» к фашистской. Его слова приводит радиостанция RMF FM.

Он подчеркнул, что демонстрация соответствующей символики является преступлением, которое заслуживает самого строгого осуждения.

«Эта идея [Кароля Навроцкого] поможет нашим юго-восточным соседям, а также всем полякам, осознать, чем была Волынская трагедия. Я искренне верю, что это будет шагом в правильном направлении», — сказал Моравецкий.

По его словам, любой, кто использует бандеровскую символику, должен подлежать немедленной депортации.

25 августа Кароль Навроцкий предложил в уголовном кодексе уравнять бандеровскую символику с фашистской. Он заявил, что необходимо внести в проект закона важный лозунг: «Стоп бандеровщине». Президент пообещал, что в ближайшее время направит поправки на рассмотрение парламента.

Бандеровцы — это последователи Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). Исторические источники свидетельствуют о том, что во время Великой Отечественной войны члены боевого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) устраивали массовые расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее украинские дипломаты пригрозили Польше из-за бандеровской символики.

