В США заявили, что украинский конфликт перекинется на страны Запада

WP: украинский конфликт распространится на Польшу и страны НАТО
Valentyn Ogirenko/Reuters

Конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны НАТО. Об этом предупредила журналистка Анна Гусарская в статье для The Washington Post.

«Мои новые навыки пригодятся, когда конфликт дойдет до Польши. Факт в том, что НАТО стоит на пороге войны», — написала она.

Журналистка отметила, что опыт Украины в противодействии дронам может пригодиться странам Североатлантического альянса.

До этого издание The American Conservative сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в неприятности своими призывами создать бесполетную зону над страной.

4 сентября в Париже состоялась встреча стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалась тема предоставления гарантий безопасности Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что коалиция увеличилась до 35 участников, из которых 26 стран выразили готовность отправить свои войска на территорию Украины после достижения перемирия или установления мира.

Ранее в МИД России назвали Украине условия для окончания конфликта.

