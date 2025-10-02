На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали Украине условия для окончания конфликта

МИД: Украине для окончания конфликта нужно отказаться от НАТО и территорий
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Если Украина хочет закончить конфликт, она знает, что делать – признать потерю территорий и отказаться от членства в НАТО. Об этом сообщает МИД РФ, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Соединенные Штаты подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость анализа его глубинных причин.

По словам представителя МИД, стороны единодушно признали взаимосвязь между поиском мирного решения и необходимостью понимания глубинных причин текущего кризиса.

Глава МИД Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке 24 сентября. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В МИД России по итогам встречи сообщили, что Лавров и Рубио в ходе переговоров обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске. Отмечается, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирного решения конфликта.

Ранее в Госдепе раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова.

