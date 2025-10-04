На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда движение бизнесмена Карапетяна начнет политическую деятельность

ТАСС: движение Карапетяна начнет политический путь в Армении в январе 2026 года
Стрингер/РИА Новости

Старт политической деятельности движения «Мер дзевов» («По-нашему»), инициированного арестованным в Армении бизнесменом Самвелом Карапетяном, намечен на январь 2026 года. Об этом в Гюмри заявил его племянник Нарек Карапетян, передает ТАСС.

Нарек Карапетян, являющийся ключевым представителем Координационного совета волонтерского движения «Мер дзевов» и занимающий должность замеглавы группы компаний «Ташир», подчеркнул важность Гюмри для движения и сообщил об открытии там офиса.

«Я думаю, скорее всего, в январе мы начнем процесс политического объединения. <...> Вскоре также представим наше полное видение будущего Гюмри», — сказал Нарек Карапетян.

Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян, имеющий российское гражданство, в июне был задержан и затем арестован по обвинению в публичных призывах к захвату власти, чего он не признает. После ареста в отношении его бизнеса начались проверки и процессы национализации. Несмотря на это, Карапетян заявил о планах создания новой политической силы для решения проблем армянского народа.

Ранее Карапетян обвинил Пашиняна в провале внешней политики.

