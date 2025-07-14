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Арестованный российский бизнесмен создает в Армении политическую силу

Бизнесмен Карапетян заявил о намерении создать новую политическую силу в Армении
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Арам Нерсесян/РИА Новости

Российский бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, арестованный армянским судом, заявил о намерении создать новую политическую силу в Армении. Об этом говорится на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы создаем принципиально новую политическую силу», — заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к политическим силам и деятелям, которые ведут борьбу с антинациональной политикой Никола Пашиняна. Карапетян отметил, что у него с соратниками есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. При этом он не исключил внутриполитического сотрудничества с единомышленниками.

Бизнесмен пообещал объединить народ ради справедливых и великих целей, а также отвергнуть «черно-белое искусственное разделение», которое власть навязала обществу.

18 июня Самвела Карапетяна задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. По словам его адвоката Армена Ферояна, меценату предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Самвел Карапетян не признает вину.

В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.

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