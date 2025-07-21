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Основатель ГК «Ташир» обвинил премьера Армении в провале внешней политики

Арестованный бизнесмен Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике
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TASHIR

Арестованный в Армении бизнесмен, основатель ГК «Ташир» Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвинив его в пренебрежении национальными интересами. Заявление появилось в Telegram-канале совета по защите предпринимателя, передает ТАСС.

По словам Карапетяна, власти Армении потеряли и не смогли мобилизовать все сильные переговорные позиции, которые еще были у Еревана после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Карапетян считает, что при правильных переговорах с этих позиций Армения могла бы сохранить Карабах.

После того как все переговорные позиции были сведены к нулю, и Карабах был проигран, Армения вступила в переговоры с Азербайджаном, по результатам которых Баку получил все, а Ереван — ничего, добавил предприниматель. В частности, армянские власти договорились о демаркации и делимитации границы, уступили карабахские земли, отказались от международных посредников и заявили, что будут вести диалог с азербайджанской стороной самостоятельно, чтобы якобы не потакать чужим интересам, а потом фактически сделали главным посредником в переговорах Турцию.

«И все ради выборов, чтобы обмануть народ: мол, видите, я принес мир...», — заявил Карапетян.

18 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении. По словам его адвоката Армена Ферояна, меценату предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в стране. Карапетян свою вину не признает. В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна.

16 июля бизнесмену предъявили новое обвинение — в отмывании денег.

Ранее Пашинян выдвинул условие для арестованного в Армении Карапетяна.

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