Российского предпринимателя обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Российскому предпринимателю, главе группы компаний «Ташир» и меценату Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. Об этом сообщил перед зданием Следственного комитета Армении, где находится сейчас бизнесмен, один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян, передает ТАСС.

«Нашему доверителю предъявлены незаконные обвинения, которые он не признает. И в суд будет представлена санкция о его аресте», — рассказал Фероян.

По словам адвоката, Карапетяну инкриминируются публичные призывы к захвату власти, что абсолютно не имеет ничего общего с реальностью.

«Любой человек может сам посмотреть эту запись и самостоятельно решить, были ли там подобные призывы», — отметил Фероян.

Самвел Карапетян не признает вину.

При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Накануне брат Самвела Карапетяна, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. Изначально была информация, что миллиардера задержали, но в МВД ее опровергли. При этом СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

В МИД России заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина, которому «угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».