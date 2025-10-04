В Совфеде отреагировали на утерю в ООН документов о переговорах по ядерному оружию

Карасин призвал разобраться с утерей в ООН протоколов о переговорах СССР и США

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости разобраться с утерей в ООН документов о переговорах США и Советского Союза по ядерному оружию. Сенатор прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Законодатель назвал инцидент «довольно запутанной историей».

«Ее, конечно, надо раскручивать и распутывать. Потому что речь идет об очень важной сфере международного взаимодействия», — сказал он.

По мнению Карасина, в структурах ООН появилось очень много путаницы. При этом рутиной работы по наведению порядка ведется недостаточно, подчеркнул сенатор.

«Об этом говорил и наш министр иностранных дел Сергей Лавров во время недавней недели высокого уровня, что надо совершенствовать систему ежедневной работы механизмов», — обратил внимание парламентарий.

Он добавил, что в первую очередь этот процесс должен затронуть сферу атомной энергетики.

4 октября бывший куратор политики безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Тарик Рауф сообщил, что в ООН утратили часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия. В середине прошлого века страны тщательно согласовали тексты документов, чтобы гарантировать отсутствие положений, запрещающих соглашение Альянса о совместном использовании ядерного оружия. При этом доподлинно неизвестно, как именно проходили и завершились переговоры по этому вопросу в 1960-х годах. Аналитик рассказал, что во время визита в офис Всемирной организации в Женеве он хотел изучить протоколы переговоров, но из-за многочисленных реконструкций Дворца наций эти документы были потеряны.

Ранее Путин рассказал, в каких странах размещено российское ядерное оружие.