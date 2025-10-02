На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что российское ядерное оружие размещено только в РФ и Белоруссии

Путин: РФ не размещает ядерное оружие нигде за рубежом, кроме Белоруссии
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие РФ за рубежом размещено только в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы нигде его (тактическое ядерное оружие. — «Газета.Ru») не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев — по всему миру, во всей Европе, в Турции — где только нет», — сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что речь идет о вооружении, которое значительно превосходит по мощности бомбы, сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны. Президент также подчеркнул, что у России больше тактического оружия, чем у США. По словам российского лидера, в вопросе диалога с Вашингтоном по контролю над вооружениями остается «много, с чем нужно разобраться».

2 октября Путин также заявил, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Глава государства, говоря о новом вооружении, отметил, что в РФ «ничего не забыто из того, что было запланировано».

Ранее Путин оценил американские «Томагавки».

