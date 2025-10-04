В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США

Эксперт Рауф: в ООН утрачены протоколы о диалоге СССР и США по ядерному оружию

Часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), утрачена. Об этом в статье для РБК написал бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

В середине XX века США и СССР тщательно согласовали тексты документов, чтобы гарантировать отсутствие положений, запрещающих соглашение Альянса о совместном использовании ядерного оружия.

Как выяснил Рауф, доподлинно неизвестно, как проходили и завершились переговоры по этому вопросу в 1960-х годах, существуют разные версии.

Во время посещения офиса ООН в Женеве аналитик попытался изучить протоколы тех переговоров, но оказалось, что из-за многочисленных реконструкций Дворца наций эти документы были потеряны.

Позиция Рауф и позиция некоторых других экспертов и ученых заключается в том, что, даже если идея Nuclear Sharing была заложена в 1967–1968 годах, сейчас ситуация изменилась. В то время участников ДНЯО было значительно меньше, чем сегодня, поскольку многие страны тогда еще не обрели независимость. И многие неядерные страны сейчас критикуют эту концепцию, заявляя, что она противоречит духу ДНЯО, добавил аналитик.

