Путин поздравил личный состав Космических войск с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск страны с праздником. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает традиции своих предшественников: они управляют спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявляют угрозы России в космосе и из космоса, а при необходимости — эффективно отражают эти угрозы.

Путин выразил уверенность в том, что личный состав войск продолжит стоять на страже стратегических интересов Российской Федерации, вносить большой вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности государства.

День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября. Профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году. Праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ранее Дональд Трамп пообещал обсудить с Владимиром Путиным размещение оружия в космосе.