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Трамп пообещал обсудить с Путиным размещение оружия в космосе

Трамп обсудит с Путиным проблему размещения оружия в космосе в подходящее время
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AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.

Политик пообещал обсудить этот вопрос «в подходящее время».

В понедельник, 19 мая, Трамп и Путин проговорили по телефону более двух часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что политики не хотели заканчивать разговор и класть трубку.

Российский лидер назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров».

Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными».

Ранее в Госдепе назвали причину для прекращения диалога России с США.

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