Венесуэла мобилизует военных на фоне активности США

Власти Венесуэлы объявили о мобилизации 25 тысяч военнослужащих на фоне активности США неподалеку от берегов страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Сообщается, что солдаты будут отправлены на границу с Колумбией, а также на атлантическое и карибское побережья. По словам главы государства, целью мобилизации является защита национального суверенитета и безопасности страны.

2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Трамп подчеркнул, что Венесуэла, по его мнению, не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ президент Венесуэлы, Николас Мадуро, заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет.

По данным агентства Reuters, в августе в южную часть Карибского бассейна, ближе к берегам Венесуэлы, были направлены три американских эсминца (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) для участия в «операциях по борьбе с наркокартелями».

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.