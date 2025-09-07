Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы

Трамп не ответил, применят ли США военную силу против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности применения военной силы против Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

«Вы увидите», — заявил он журналистам на лужайке перед Белым домом, комментируя перспективу подобного шага со стороны Вашингтона.

2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Трамп подчеркнул, что Венесуэла, по его мнению, не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ президент Венесуэлы, Николас Мадуро, заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет.

По данным агентства Reuters, в августе в южную часть Карибского бассейна, ближе к берегам Венесуэлы, были направлены три американских эсминца (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) для участия в «операциях по борьбе с наркокартелями».

