Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы

Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности применения военной силы против Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

«Вы увидите», — заявил он журналистам на лужайке перед Белым домом, комментируя перспективу подобного шага со стороны Вашингтона.

2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Трамп подчеркнул, что Венесуэла, по его мнению, не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ президент Венесуэлы, Николас Мадуро, заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет.

По данным агентства Reuters, в августе в южную часть Карибского бассейна, ближе к берегам Венесуэлы, были направлены три американских эсминца (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) для участия в «операциях по борьбе с наркокартелями».

Ранее глава Пентагона оценил возможность «смены режима» в Венесуэле

