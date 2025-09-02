На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп сообщил об уничтожении корабля из Венесуэлы

Трамп: американский флот уничтожил корабль из Венесуэлы, перевозивший наркотики
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США «только что» уничтожили корабль из Венесуэлы, на борту которого находились наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, трансляцию которого вел C-SPAN.

«Буквально за последние несколько минут мы (ВМС США. — «Газета.Ru») уничтожили судно, перевозившее огромное количество наркотиков...», — сказал он во врем я своего выступления в овальном кабинете.

По словам президента США, флот атаковал лишь один корабль, но «есть и другие».

28 августа газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

Позднее в Белом доме заявили, что президент США готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

Ранее в МИД России обозначили позицию по конфликту США и Венесуэлы.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами