Трамп сообщил об уничтожении корабля из Венесуэлы

Военно-морские силы (ВМС) США «только что» уничтожили корабль из Венесуэлы, на борту которого находились наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, трансляцию которого вел C-SPAN.

«Буквально за последние несколько минут мы (ВМС США. — «Газета.Ru») уничтожили судно, перевозившее огромное количество наркотиков...», — сказал он во врем я своего выступления в овальном кабинете.

По словам президента США, флот атаковал лишь один корабль, но «есть и другие».

28 августа газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

Позднее в Белом доме заявили, что президент США готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

