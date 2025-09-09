На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину рассказали о «молодильной клубнике» в центре Сириус

Путину в ходе его визита в центр Сириус рассказали о молодильной клубнике
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита в лабораторию университета «Сириус» рассказали о «молодильной» клубнике, а также об усовершенствованном винограде сорта «мерло». Об этом сообщает kp.ru.

«А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже «отредактированная» клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина — это такое полезное вещество флавоноид с антиоксидантными свойствами, то есть такая «молодильная клубника» в итоге получилась», — сказал президенту глава ученого совета «Сириуса» Роман Иванов.

При этом проректор университета подчеркнул, что о речи о генной модификации не идет — вносятся точечные мутации в геном. Кроме того, по его словам, по такому же принципу были выведены несколько растений, в частности, виноград сорта «мерло», который стал устойчивым к грибковым инфекциям.

На вопрос Путина о необходимости обрабатывать ягоды химическими средствами Иванов ответил отрицательно.

3 сентября Bloomberg писало, что председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном высказался о возможности жизни до 150 лет. По словам китайского лидера, сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно.

Ранее запись диалога Си и Путина удалили по требованию Китая.

