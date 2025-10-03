На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, в чем сила России

Путин: сила России — в ее самобытной суверенной системе образования
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сила России кроется в ее самобытной суверенной системе образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников специальной военной операции (СВО) в концертном центре «Сириус», передает РИА Новости.

«Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования», — сказал он.

11 июня глава государства заявил, что система образования должна в том числе служить сохранению национальной идентичности и поддержке культур и традиций.

По его словам, школа должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и заниматься воспитанием, «помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность». Российский лидер отметил, что именно такой подход использует российская система образования, отвечая важнейшей задаче — раскрыть потенциал каждого ребенка.

Ранее Путин высоко оценил роль семьи в становлении героев СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами