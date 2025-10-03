Путин раскрыл, в чем сила России

Сила России кроется в ее самобытной суверенной системе образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников специальной военной операции (СВО) в концертном центре «Сириус», передает РИА Новости.

«Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования», — сказал он.

11 июня глава государства заявил, что система образования должна в том числе служить сохранению национальной идентичности и поддержке культур и традиций.

По его словам, школа должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и заниматься воспитанием, «помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность». Российский лидер отметил, что именно такой подход использует российская система образования, отвечая важнейшей задаче — раскрыть потенциал каждого ребенка.

Ранее Путин высоко оценил роль семьи в становлении героев СВО.