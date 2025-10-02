Путин раскрыл, кого считает простофилями

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что когда рухнул Советский Союз, «российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали», что вот теперь-то Россия и Запад «одна цивилизованная семья, которая обнимется и расцелуется в губы», несмотря на то, что РФ придерживается традиционных ценностей. Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить».

«Нифига подобного», — заявил российский лидер.

Также президент рассказал, что роспуск СССР был связан в том числе с позицией руководства государства, которое рассчитывало избавиться от всякой идеологической конфронтации с Западом. По словам Путина, сделано это было в надежде на то, что сейчас, когда с коммунизмом в стране покончено, «наступит братание», которого не произошло.

Ранее Путин процитировал Высоцкого, говоря о политике в странах Запада.