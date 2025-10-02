На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, кого считает простофилями

Путин: СССР рухнул, а российские простофили ожидали хороших отношений с Западом

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что когда рухнул Советский Союз, «российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали», что вот теперь-то Россия и Запад «одна цивилизованная семья, которая обнимется и расцелуется в губы», несмотря на то, что РФ придерживается традиционных ценностей. Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить».

«Нифига подобного», — заявил российский лидер.

Также президент рассказал, что роспуск СССР был связан в том числе с позицией руководства государства, которое рассчитывало избавиться от всякой идеологической конфронтации с Западом. По словам Путина, сделано это было в надежде на то, что сейчас, когда с коммунизмом в стране покончено, «наступит братание», которого не произошло.

Ранее Путин процитировал Высоцкого, говоря о политике в странах Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами