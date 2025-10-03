На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индонезии оценили заявление Путина о «западной дипломатии»

Detik: Путин предупредил о рисках западной дипломатии на Ближнем Востоке
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выразил осторожный оптимизм в отношении плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет индонезийский портал Detik.

Издание отметило, что российский президент также предупредил о рисках западной дипломатии в регионе.

«Путин подчеркнул, что традиционная односторонняя дипломатия Запада, игнорирующая историю, традиции и культуру местных народов, не способна принести мир на Ближний Восток», — передает портал слова главы государства.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие длилось почти 4 часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России. Президент много шутил: пообещал «больше не запускать дроны в Копенгаген», назвал себя будущим главой ЦРУ, а также назвал Дональда Трампа «комфортным собеседником». О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин анонсировал появление российских войск на границе с Финляндией.

