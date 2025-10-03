Путин высоко оценил роль семьи в становлении героев СВО

Путин: Россия не забудет вклад семей героев СВО в формирование их характеров

Россия не забудет вклад семей героев героев специальной военной операции (СВО) в сформирование основ их характеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников СВО в концертном центре «Сириус», передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, никогда не должны забывать и не забудем, что самые основы характера, мировоззрения наших героев были заложены им в семьях их родителями», — сказал он.

Российский лидер также выразил «низкий поклон» родным военнослужащих. По его словам, офицеры российской армии достойно выдержали «экзамен на верность» родине.

Накануне Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», процитировал высказывание Петра I о русском солдате. По словам главы государства, когда он говорит о русских солдатах, то имеет в виду не национальность военнослужащих. Он заявил, что речь идет о фразе императора: «Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей».

Ранее новый парк на улице Верности в Санкт-Петербурге решили назвать в честь героев СВО.