На Украине удивились инициативе Зеленского встретиться со своей партией

Депутат Железняк: Зеленский второй раз за месяц собирает встречу с партией

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу со своей партией «Слуга народа». Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Не поверите, но «Слуг» (партию Слуга народа — «Газета.Ru») снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что в настоящее время точной даты проведения встречи еще нет, но возможно, это будет вторник-четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады.

По словам Железняка, еще не было такого, чтобы за месяц были проведены две встречи, да еще и по своей инициативе Зеленский с депутатами встречался. Это вызвало много разной конспирологии и теорий: от кадровых ротаций до обсуждения стратегических вопросов, заключил украинский депутат.

В случае ухудшения ситуации на фронте «тяжелым решением» Зеленского может стать ужесточение мобилизации, выяснила «Страна.ua». Источники издания в Верховной раде подчеркнули, что политик не пойдет на уступки России «ни по территориям, ни по языку».

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что Москва и Киев пока не ведут переговоры о завершении военных действий. В Кремле же обратили внимание на отсутствие «гибкости в украинской позиции». Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Зеленский предупредил сопартийцев о трудных решениях.