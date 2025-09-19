Уступок не будет: Зеленский готовится к «трудным решениям» для продолжения боев

В случае ухудшения ситуации на фронте «тяжелым решением» президента Украины Владимира Зеленского может стать ужесточение мобилизации, выяснила «Страна.ua». Источники издания в Верховной раде подчеркнули, что политик не пойдет на уступки России «ни по территориям, ни по языку». Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что Москва и Киев пока не ведут переговоры о завершении военных действий. В Кремле же обратили внимание на отсутствие «гибкости в украинской позиции».

Президент Украины Владимир Зеленский в случае ухудшения ситуации на фронте может пойти на принятие «трудных решений», в том числе на ужесточение мобилизации, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Верховной раде.

«Из возможных вариантов — снижение возраста мобилизации до 23 или сразу до 18 лет, либо же ужесточение условий по бронированию, чтобы лишить брони сотни тысяч мужчин и отправить их на фронт», — говорится в публикации.

О возможности принятия непростых решений Зеленский сообщил в ходе встречи с депутатами фракции «Слуга народа» 16 сентября. Как пишет «Страна.ua», некоторые комментаторы сочли, что Зеленский имел в виду уступки России. Однако несколько депутатов на условиях анонимности это опровергли.

«Президент [Зеленский] четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет. Война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны — такой был основной смысл сказанного», — сказал в беседе со «Страной.ua» один из депутатов, близких к руководству фракции.

Кроме того, Зеленский на встрече с депутатами заявил о планах вести боевые действия «до последнего, но, конечно, чужими руками», сообщил присутствовавший на встрече нардеп Георгий Мазурашу.

8 сентября SHOT со ссылкой на российских хакеров PalachPro, Killnet и Nessus сообщил, что украинские власти планируют экстренно мобилизовать почти 122 тысячи человек «из-за тотального провала на линии фронта». На эти цели дополнительно выделили 500 млн гривен ($12 млн).

«Больше всего народу загребут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. При этом Западная Украина отправит в войска в разы меньше», — отметил Telegram-канал.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Мобилизация на Украине зачастую сопровождается применением насилия со стороны военкомов, что подтверждается многочисленными видеороликами в сети. В марте уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец признал, что нарушения прав человека и насилие со стороны сотрудников территориальных центров комплектования носят массовый и системный характер и стали «новым вирусным трендом» на Украине.

Переговоры в тупике

Тем временем экс-министр обороны Украины, действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в интервью CNN заявил, что Украина и Россия пока не ведут переговоры о завершении конфликта.

«Пока продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — отметил он.

По словам Умерова, Киев ждет, когда состоятся трехсторонние и двусторонние встречи Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным напрямую и при посредничестве президента США Дональда Трампа.

«Они ненавидят друг друга»: Трамп объяснил, почему переговоры Путина и Зеленского невозможны Президент США Дональд Трамп заявил, что личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским... 15 сентября 07:42

Умеров добавил, что Россия якобы «не имеет серьезного намерения завершить эту войну» и до конца года масштабирует удары по Украине до 1000 в день, в связи с чем Киеву «нужно больше ПВО».

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что Москва сохраняет открытость к переговорному процессу.

«Предпочтительным для нас является урегулирование политико-дипломатическими средствами. Наша позиция известна и не менялась», — подчеркнул он на брифинге 17 сентября.

Двумя днями ранее официальный представитель Кремля выразил мнение, что Украина не готова к серьезным переговорам.

«Есть пауза, эта пауза налицо. Вы видите, что какой-то, скажем так, гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет», — добавил Песков.

По его словам, урегулирование конфликта на Украине осложняет жесткая милитаристская позиция европейских стран. Песков привел в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа».