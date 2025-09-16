Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа» предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронта. Об этом рассказала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

По словам Палийчук, на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий и переговоры о мире. Вней приняли участие 150 членов фракции из 230. Часть депутатов в это время занималась консультациями по проекту бюджета на 2026 год, часть была в командировке, а часть — на больничном. Новое совещание фракции ожидается в октябре.

До этого эксперт Foreign Policy из Берлина Пол Хокенос заявил, что Зеленский «оторван от реальности», в чем виноваты его советники, от которых он и получает информацию о мнении общественности. По его мнению, об этом свидетельствуют проекты введения уголовной ответственности за неподчинение приказам и дезертирство из рядов ВСУ и попытки отмены независимости двух антикоррупционных ведомств.

Чтобы исправить ситуацию, он посоветовал Зеленскому заменить действующих советников на представителей украинских аналитических центров, фондов и общественных организаций.

Ранее нардеп «Слуги народа» Мазурашу заявил, что недра не принадлежат народу Украины.