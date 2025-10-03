Военный эксперт оценил шансы ВСУ добиться успеха в наступлении на Крым

Киев вряд ли сможет провести масштабное наступление на Крым. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, офицер запаса Александр Матюшин.

Он допустил, что Украина может попытаться совершить прорыв через Днепр и выйти к полуострову со стороны Херсона, повторяя неудачную попытку контрнаступления в 2023 году.

«Опять-таки, это связано с большим количеством войск, подготовкой десантных катеров, плавсредств и всего прочего. Что, соответственно, говорит о том, что это невозможно в условиях растянутого фронта, который постепенно обваливается. Особенно как раз на Донецком направлении», — отметил эксперт.

Он не исключил возможности мелких диверсионных операций с высадкой ограниченного десанта на крымском берегу, отметив, что такие группы быстро уничтожаются и не приносят существенного результата.

Украина до зимы может преподнести России несколько сюрпризов, например, начать массированное наступление на Крым или нанести удар по Керченскому мосту, сообщает британский телеканал Sky News. Есть ли силы у ВСУ для осуществления морской десантной операции и удара по российскому полуострову, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

