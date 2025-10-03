Министр культуры Литвы уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Глава Минкульта Литвы Адомавичюс не дал прямой ответ на вопрос о статусе Крыма

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крымского полуострова. Об этом пишет портал Delfi.

Инцидент произошел во время интервью. Журналистка поинтересовалась у чиновника, частью какой страны он считает Крым. Адомавичюс ненадолго задумался, после чего назвал вопрос «провокационным» и предложил не затрагивать эту тему.

Его собеседница, в свою очередь, задала уточняющий вопрос. После этого министр попросил ее «не играть в игры».

«Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», — добавил он.

28 августа заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква заявил, что власти страны не будут воспринимать никакие попытки «легитимизации» или юридического признания Крыма в составе России. Как он сказал, полуостров «есть и будет Украиной», при этом Киев вынужден ежедневно напоминать об этом представителям международного сообщества. По словам чиновника, глава государства Владимир Зеленский занимает четкую позицию по данному вопросу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп считает полуостров частью России.