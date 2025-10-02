«Украинцы любят сюрпризы». На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым

Украина до зимы может преподнести России несколько сюрпризов, например, начать массированное наступление на Крым или нанести удар по Керченскому мосту, сообщает британский телеканал Sky News. Есть ли силы у ВСУ для осуществления морской десантной операции и массированного удара по российскому полуострову, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По данным Sky News, Украина все еще может нанести внезапный удар по России до наступления зимы. Военный аналитик телеканала Майкл Кларк не исключает, что подобные действия могут быть связаны с возможной передачей Соединенными Штатами крылатых ракет типа Tomahawk.

Крылатые ракет Tomahawk могли бы значительно расширить ударные возможности Украины, поскольку в этом случае ВСУ будут в состоянии наносить удары по объектам в глубоком тылу России, уверен Кларк.

«Украинцы могут все еще вынашивать планы нападений до наступления зимы. Украинцы любят преподносить сюрпризы», — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны, в частности, в Крыму.

«Вы можете создать брешь в системе противовоздушной обороны, а затем вы захотите что-то вставить в эту брешь, чтобы получить что-то еще более ценное», — так трактуют эту ситуацию в Sky News.

Это может быть «какая-то крупная атака на Крым, например, воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы где-то выбить русских из колеи». Не исключен и удар по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией, считает Майкл Кларк.

А есть ли «брешь»?

Начнем разбираться с оценками и выводами телеканала по порядку.

Если, как сообщает Sky News, в Крыму Вооруженными силами Украины атакован ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны, то к восстановлению системы зенитного ракетного прикрытия и радиолокационной разведки ВС РФ приступают сразу же после окончания ударов. Техника либо заменяется, либо ремонтируется на месте в зависимости от степени повреждения. Причем все подобные мероприятия проводятся в экстренном порядке и рассчитывать на то, что в системе ПВО полуострова длительное время будут зиять какие-либо «бреши», нет оснований.

Теперь о том, что, может быть «какая-то крупная атака на Крым, например, воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы где-то выбить русских из колеи».

Для того, чтобы осуществить морскую десантную операцию (МДО), у Украины в настоящее время нет ни сил, ни средств – причем решительно по всем позициям, начиная от завоевания господства в воздухе (без чего МДО не проведешь) до наличия десантно-высадочных средств.

ВСУ могут высадить разве что шлюпочный десант. Но их сравнительно легко и быстро уничтожат подразделения и части, выделенные в состав противодесантной обороны. Да и обстановка на переднем крае для украинской армии такова, что руководству ВСУ сейчас явно не до десантов.

Удар по мосту

Теперь остается уточнить, что в Sky News подразумевают под «воздушной атакой». Вряд ли это воздушно-десантная операция с целью захвата Крыма. Проведение подобной операции находится за гранью фантастики для ВСУ в настоящее время.

Скорее всего, телеканал имеет в виду удар крылатыми ракетами различного типа по важным объектам Крыма и в первую очередь Керченскому мосту. В Киеве, безусловно, спят и видят, как десятки ракет и сотни беспилотников атакуют этот мостовой переход и в конечном счете уничтожают его. Угрозы для этого инженерного сооружения, надо прямо отметить, более чем реальны .

И чтобы организовать удары по Керченскому мосту, крылатые ракеты Tomahawk (о которых так много говорят в последнее время) не так уж и нужны ВСУ. Для решения этих задач вполне достаточно массированного применения изделий типа MGM-140 ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которые уже находятся в распоряжении ВСУ. Дальность же стрельбы ракет Tomahawk позволяет наносить удары по объектам в более глубоком тылу России. Именно там они и будут использованы ВСУ (если, конечно, их получат).

Что касается возможных ударов ВСУ по Керченскому мосту, то украинскому руководству следует помнить, что в одном только Киеве находится 11 мостов через Днепр, и ответ России в случае удара по Керченскому мосту превзойдет все возможные негативные ожидания окружения президента Владимира Зеленского.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).