Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, как Европу могут втянуть в вооруженный конфликт с Россией. По его мнению, для этого понадобятся масштабные, но абсурдные шаги.

«Для этого, как сказал бывший президент Эстонии, нужно какое-то чудовищное злодеяние. Новая Буча не пойдет, недостаточно. И я думаю, что у испуганного [президента Франции Эммануэля] Макрона в голове — английская атомная бомба, падающая на Париж. С формулировкой «это сделали русские». А как иначе? Как иначе втравить», — задается вопросом парламентарий.

Военный обозреватель Влад Шлепченко до этого отмечал, что руководство Евросоюза практически открыто говорит о том, что необходимо готовиться к большому конфликту с РФ, который может начаться в 2030 году. Провокацию, по его словам, НАТО может устроить на Балтике.

Поэтому создание крупных группировок Вооруженных сил России на этом направлении и подготовка к ведению боевых действий — необходимы, считает журналист.

