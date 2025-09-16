«Важно осознавать риски»: журналист о подготовке НАТО блокады Калининграда

НАТО действительно может устроить провокации на Балтике. Руководство Евросоюза практически открыто говорит о том, что необходимо готовиться к большому конфликту, который может начаться в 2030 году. Так военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко прокомментировал сообщение военного корреспондента Александра Коца о военных учениях Североатлантического альянса, в ходе которых, по его мнению, готовится блокада Калининграда.

«Мы видим, что в Европе курс на подготовку к войне. Будет ли вот эта подготовка конвертироваться в реальное применение силы и в реальные столкновения, сейчас сказать невозможно, и зависит это от целого ряда факторов, в том числе от поведения самой России. Если покажем себя достаточно слабыми, то да, последуют удар и попытка захватить Калининградскую область», — сказал Шлепченко.

Поэтому создание крупных группировок Вооруженных сил России на этом направлении и подготовка к ведению боевых действий — необходимы, считает журналист.

В Европе проходят учения Grand Eagle 2025, на которых отрабатывается переброска войск через Литву. Как пишет Коц, данный 65-километровый коридор является ключевым путем к Калининградской области.

Он подчеркнул, что «запущенный маховик милитаризации Европы уже не остановить», а все сопутствующие экономические и социальные проблемы сможет списать только большой конфликт. Спровоцировать Россию, по его мнению, могут блокадой Калининграда.

Ранее сообщалось, что Эстония возведет на границе с Россией противотанковый ров.