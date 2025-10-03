Экс-генсек НАТО высказался о диалоге с РФ

Западу рано или поздно придется вернуться к диалогу с Россией. Об этом в интервью Stern заявил министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«В конце концов, Россия не исчезнет. Она останется нашим соседом», — сказал он.
По словам экс-генсека НАТО, в настоящий момент «нет основы для разумного диалога».
«Но, конечно, когда-нибудь мы должны будем снова к нему вернуться», — добавил Столтенберг.
До этого финский президент Александр Стубб заявил, что Европа не ведет войну с Россией. За неделю до этого он в интервью газете The Guardian сообщил, что гарантии безопасности для Украины вынудят «коалицию желающих» «воевать с Россией». По его словам, они фактически являются сдерживающим фактором, который «должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным».
В сентябре член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что западным странам необходимо прекратить политику эскалации и вернуться к диалогу с Россией.
Ранее ЕС не стал вносить российский никель в новый пакет санкций из-за использования в ВПК.