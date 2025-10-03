Нидерландская партия выступила против поддержки Украины

Военная и финансовая поддержка Киева только затягивает конфликт и не может привести к положительному результату, заявила в интервью газете Volkskrant лидер фракции партии «Форум за демократию» в парламенте Нидерландов Лидевей де Вос.

«Если вы продолжите давать деньги, война продолжится. <...> Поддерживая Украину, мы лишь подливаем масло в огонь», — объяснила политик, уточнив, что считает прекращение военной помощи единственным путем к урегулированию конфликта.

Она также раскритиковала санкции против РФ, отметив, что ограничения наносят основной ущерб не Москве, а государствам, которые вводили рестрикции.

3 октября премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Амстердам выступает против приема Украины в ЕС в обход Венгрии. При этом он добавил, что видит будущее Киева в составе Евросоюза.

Ранее премьер Венгрии раскрыл сумму трат ЕС на Украину.