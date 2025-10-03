На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерландская партия выступила против поддержки Украины

Нидерландский политик де Вос: поддержка Украины только затягивает конфликт
true
true
true
close
Unsplash

Военная и финансовая поддержка Киева только затягивает конфликт и не может привести к положительному результату, заявила в интервью газете Volkskrant лидер фракции партии «Форум за демократию» в парламенте Нидерландов Лидевей де Вос.

«Если вы продолжите давать деньги, война продолжится. <...> Поддерживая Украину, мы лишь подливаем масло в огонь», — объяснила политик, уточнив, что считает прекращение военной помощи единственным путем к урегулированию конфликта.

Она также раскритиковала санкции против РФ, отметив, что ограничения наносят основной ущерб не Москве, а государствам, которые вводили рестрикции.

3 октября премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Амстердам выступает против приема Украины в ЕС в обход Венгрии. При этом он добавил, что видит будущее Киева в составе Евросоюза.

Ранее премьер Венгрии раскрыл сумму трат ЕС на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами