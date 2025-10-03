На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии

Премьер Нидерландов выступил против вступления Украины в ЕС в обход Венгрии
РИА Новости

Отмена принципа единогласия в Евросоюзе, а также интеграция Украины и Молдавии в блок без учета мнения Венгрии – неправильный путь. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, передает агентство Trouw.nl.

«Будущее Молдовы и Украины — в ЕС», — подчеркнул он.

Однако, по словам Схоофа, обход мнения Венгрии – неверный путь евроинтеграции двух стран.

В конце августа агентство Bloomberg писало, что в ЕС изучили возможные правовые ходы для использования принципа большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока. Отмечалось, что изменение принципа голосования позволит принимать «быстрые и более решительные действия» и не даст отдельным странам ЕС блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.

На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что стране предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг вступления Украины в Европейский союз (ЕС), которое европейские лидеры намерены обсудить в ходе грядущего саммита в Копенгагене.

Ранее Орбан предупредил о войне в Европе в случае вступления Украины в ЕС.

