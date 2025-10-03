Президент России Владимир Путин пошутил про название ракеты «Орешник» в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник»», — сказал глава государства.

В ходе заседания Путин также заявил, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Говоря о новом вооружении, президент отметил, что в РФ «ничего не забыто из того, что было запланировано», и в настоящее время российские оружейники продолжают работу.

Помимо этого глава государства заявил, что Россия уверена в своем ядерном щите. Он также рассказал, что уровень современного вооружения российских войск стратегического назначения выше, чем у других стран. Более того, у РФ, по словам главы РФ, тактического вооружения больше, чем у США.

Ранее Путин предупредил о возможном проведении ядерных испытаний.