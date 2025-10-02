Путин рассказал, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит пресс-служба Кремля.

«У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — «Кинжал», оружие межконтинентальной дальности — «Авангард». У нас могут появиться и другие системы», — сказал российский лидер.

Глава государства, говоря о новом вооружении, добавил, что в России «ничего не забыто из того, что было запланировано». В настоящее время российские оружейники продолжают работу, успех будет достигнут, подчеркнул Путин.

Помимо этого президент заявил, что Россия уверена в своем ядерном щите. Глава государства также рассказал, что уровень современного вооружения российских войск стратегического назначения выше, чем у других стран. Более того, у РФ тактического вооружения больше, чем у США, указал российский лидер.

