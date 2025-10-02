Путин предупредил о возможном проведении ядерных испытаний

России известно, что некоторые страны готовят ядерные испытания. Если эти государства их проведут, то Российская Федерация сделает аналогичный шаг, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Кое-кто готовит эти (ядерные. — «Газета.Ru») испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое», — сказал глава государства.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае недружественных действий Запада, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности нашей страны. По его словам, Москва может предпринять эти действия в рамках Стратегии национальной безопасности России.

Секретарь Совбеза также отметил, что ядерное сдерживание применяется к государствам и военным коалициям, которые рассматривают Россию как потенциального противника.

Ранее Путин рассказал об оснащенности ядерных сил России современным вооружением.