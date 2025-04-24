Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны Запада. Об этом ТАСС рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, такие действия Москвы будут соответствовать Стратегии национальной безопасности России.

«В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий и предотвращения их повторения», — отметил Шойгу.

Он добавил, что ядерное сдерживание применяется к государствам и военным коалициям, рассматривающим Россию в качестве потенциального противника.

До этого Шойгу сообщил, что в Белоруссии пока сохраняются угрозы, которые требуют размещения на территории страны «Орешника».

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.