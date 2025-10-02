«Скоро всех к чертям собачьим запретят». Путин процитировал Высоцкого на «Валдае»

Путин процитировал Высоцкого, говоря о политике в странах Запада

Президент России Владимир Путин процитировал строчку из песни известного советского поэта-песенника Владимира Высоцкого. Так он прокомментировал политическую ситуацию в некоторых странах Запада, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, запретить на Западе пытаются даже политических оппонентов, которые вызывают доверие у граждан.

«Отменили даже воинский парад! Скоро всех к чертям собачьим запретят! Но это не работает», — заявил глава государства.

«Валдай» — это объединение ведущих экспертов в политологии, экономике, истории и международных отношениях. Клуб появился в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, состоявшейся недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Выступление главы государства в ходе пленарного заседания «Валдая» — событие всегда знаковое, наполненное новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития, считает политолог Илья Ухов. Путин является действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает специалист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

