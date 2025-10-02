На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал причину распада СССР

Путин назвал роспуск СССР попыткой избавиться от идеологической конфронтации
close
Depositphotos

Роспуск СССР был связан в том числе с позицией руководства государства, которое рассчитывало избавиться от всякой идеологической конфронтации с Западом. Такое мнение в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал президент России Владимир Путин.

«Кстати говоря, думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации в надежде на то, что сейчас, когда с коммунизмом у нас покончено, наступит братание. Нет, ничего подобного», — отметил президент.

До этого на заседании Путин процитировал строчку из песни известного советского поэта Владимира Высоцкого, комментируя политическую ситуацию в некоторых странах Запада.

«Валдай» — это объединение ведущих экспертов в политологии, экономике, истории и международных отношениях. Клуб появился в 2004 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Выступление Путина в ходе пленарного заседания «Валдая» — событие всегда знаковое, наполненное новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития, считает политолог Илья Ухов. Президент РФ является действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает специалист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об ответе России на милитаризацию Европы.

