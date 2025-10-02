На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали, с помощью чего США вмешивались во внутренние дела Украины

Мирошник: США создали механизм вмешательства во внутренние дела Украины
Алексей Никольский/РИА Новости

Власти Соединенных Штатов при помощи Агентства США по международному развитию (USAID) создали механизм вмешательства во внутренние дела Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, комментируя слова экс-главы USAID о том, что американская сторона ежемесячно перечисляла Украине $1,5 млрд наличными с 2022 года.

«Это подтверждение того, что в свое время США создали механизм циничного не просто влияния, а попытки влазить во внутренние дела, что кардинальным образом влияет на существование самого государства, на его внутреннюю политику, и что кардинально противоречит основополагающим принципам — запрет на вмешательство во внутренний процесс», — сказал он.

По словам дипломата, речь идет о «целой фабрике», работавшей на то, чтобы подорвать Украину изнутри, «поставить свою марионетку, направить туда деньги, которые могут быть использованы на самое запрещенное направление». Он отметил, что США выделяли на эти цели колоссальные средства, с помощью которых могли финансироваться, в том числе, теракты, а также наемники.

«То есть, по сути дела, через государственную структуру, через ее механизм, выделялся «черный нал», который использовался для преступных действий», — заявил Мирошник.

До этого Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) дала критическую оценку ситуации на Украине, назвав ее «невообразимо плохой», и призналась в финансировании USAID госорганов Украины и программы децентрализации страны. По ее словам, Соединенные Штаты прекратили прямую бюджетную поддержку Киева, а ранее финансировали украинский бюджет на $1,5 млрд ежемесячно.

Ранее стало известно, что USAID принимало участие в организации «майдана» на Украине.

Новости Украины
