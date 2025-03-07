Агентство США по международному развитию (USAID) потратило порядка $5 млрд на организацию «майдана» на Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью газете «Известия».

«Только по линии USAID на организацию майдана было выделено как минимум $5 млрд, а согласно официальному отчету USAID за время СВО киевский режим получил от агентства без малого $35 млрд», — заявил он.

По словам Шевцова, рассуждая о демократии, глобалисты продвигают свои интересы не демократическими методами. Он отметил, что все цветные революции на постсоветском пространстве проходили по единому сценарию и каждый раз побеждала не та политическая сила, которая была нужна глобалистам. Это, по мнению заместителя секретаря Совбеза РФ, приводило к необходимости смены политического курса страны, в ходе которого организовывались протесты, широкие медийные кампании и политическое давление.

До этого стало известно, что администрация США решила сократить присутствие USAID на Украине. Телеканал NBC News сообщал, что в стране останутся только восемь из 64 американских сотрудников и подрядчиков. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.